犬が人間の糖尿病を判断する方法 犬が非常に優れた嗅覚の持ち主であることは誰もがご存知かと思います。犬はその優れた嗅覚を使い、人間の体臭の変化や成分の違いまでをも感じ取ることができるとされています。 近年では、犬が人間の体調の変化、体調の異常、病気の有無を見分けることができるとされ、注目を浴びているのですが、そのひとつに「糖尿病」があります。 糖尿病の患者である人間の血糖値の急激な変化に