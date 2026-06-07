バルセロナで選手としても監督としても成功を収めたジョゼップ・グアルディオラ氏が、ハンジ・フリック監督が率いる現チームについて語った。6日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。ラ・マシア出身の“ペップ”は、選手としてヨハン・クライフ氏が作り上げた“ドリームチーム”の象徴となり、監督としては恩師の息遣いが残るスペクタクルなスタイルで、リオネル・メッシらとともにバルセロナの黄金期を築いた。選手時代と監