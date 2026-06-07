北中米ワールドカップに開催国として臨むアメリカは現地６月６日、国際親善試合でドイツとシカゴで対戦。開始２分でカイ・ハバーツ（アーセナル）に先制を許した後、37分にアントニー・ロビンソン（フルアム）の得点で一度は追いつくも、57分にレロイ・ザネ（ガラタサライ）に勝ち越し点を浴び、１−２で敗れた。パラグアイとのW杯開幕戦を前に接戦を落としたものの、ロビンソンの一撃は記憶に残る素晴らしいゴラッソだった。