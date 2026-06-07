リヴァプールに所属するイタリア代表FWフェデリコ・キエーザが、移籍を検討していることを明かした。6日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。現在28歳のキエーザは2024年夏にユヴェントスからリヴァプールに加入したが、レギュラーの座を確保することはできず。2025−26シーズンは公式戦36試合出場で3ゴール3アシストを記録したが、プレミアリーグでの先発出場はわずか1試合にとどまった。すでにリヴァプ