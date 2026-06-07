ヴィッセル神戸のFW武藤嘉紀が６月７日、自身のインスタグラムを更新。「明治安田J１百年構想リーグ優勝」を報告した。神戸は６日にプレーオフラウンド第２戦で、鹿島アントラーズと敵地で対戦。この１-２位決定戦で、ホームでの第１戦は５−０で完勝し、第２戦は０−２で敗れたものの、トータルスコア５−２で栄冠を掴んだ。 百年構想リーグは、シーズン移行前に実施された特別大会。武藤は「後にも先にも歴史上この一