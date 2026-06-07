投打で異彩を放ち、異次元の活躍を続けている大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）が、ふたたび攻守両面で脅威をとなってきた。現地時間6月6日に本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発した大谷は、打者一巡の猛攻が続いた初回に巡ってきた2打席で、左中間への特大2ランを含む2安打をマーク。チームが9-2と快勝した一戦で4打数2安打（1本塁打、1四球）、2打点を叩き出して貢献した。【動画】山本由伸を