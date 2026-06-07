◇第93回日本ダービー芝2400メートル（2026年5月31日東京競馬場）安田記念は武豊騎乗の8番人気シックスペンスが制した。逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。定年解散した国枝厩舎から転厩2戦目でうれしいG1初制覇となった。2着はワールズエンドとガイアフォースが同着となった。G1の2着同着は2024年のジャパンCのシンエンペラーとドゥレッツァ以来。勝ちタイムは1分32秒1。馬単（4）（11）は1万3980円で（4