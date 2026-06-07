女優の相武紗季（40）が7日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。相武は「エミコさんとかき氷」と書き出し、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコとの2ショットを投稿。「最高のお店を教えていただきました！！この夏はカキ氷たくさん食べたい」と続けた。これにファンからは「紗季ちゃんとエミコさん、どちらも大好きなので、仲良いの嬉しいです！！」「かわいいおふたり」「お2人とも素敵で