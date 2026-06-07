アルメニア議会選で投票する与党「市民契約党」党首のパシニャン首相＝7日、エレバン（ロイター＝共同）【エレバン共同】旧ソ連構成国アルメニアで7日、議会（一院制、最低総議席数101）選が実施された。世論調査では親欧米路線で隣国アゼルバイジャンとの和平を進める与党「市民契約党」が優勢。党首のパシニャン首相は和平協定に必要な憲法改正を問う国民投票に向け、議会の3分の2以上の議席獲得を狙う。達しなければ和平交渉