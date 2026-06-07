6月9日から、『ちびまる子ちゃん』・『コジコジ』と株式会社JR東海リテイリング・プラスのコラボ企画が始まる。期間は7月6日までで、期間中はコラボ弁当やオリジナルグッズなどが販売される予定だ。【写真】絶対食べたい！さくらももこさんファン必見の『コジコジ駅弁』『ちびまる子ちゃん』・『コジコジ』がJR東海とコラボ「『コジコジ駅弁』（税込み1580円）は全5種類のオリジナルミニクリアファイル付きで、『コジコジ』仕様