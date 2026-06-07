政府は、経済安全保障の観点から、企業の機密情報が海外などに流出するのを防ぐため、株主による外部調査の厳格化に乗り出す。会社法を改正し、調査する理由や対象を明示させることなどを検討している。法務省は法制審議会（法相の諮問機関）での議論を踏まえ、来年の通常国会での法改正を目指す。外部調査は、株主の提案によって株主総会で選任された「調査者」が、企業の業務や財産の状況を調べることができる制度。企業に不