お笑いコンビ、アキナ山名文和（45）、吉本新喜劇の宇都宮まき（44）夫妻が7日、大阪市内で山名の初エッセー「しあわせは小走りでやって来る」の出版記念イベントに登壇した。20年6月9日に家族となった保護犬の柴犬「おまめ」との暮らしや、日々の散歩を通して感じた自身の思い出話などをまとめた一冊。「エッセーはパンのようだ」と英語でつづられており、「毎日書いてて、日記じゃないですけどめっちゃ腹立ってることを書いてる