【漫画】本編を読む『オタク同僚と偽装結婚した結果、毎日がメッチャ楽しいんだけど！』（コイル：原作、七十ななそ：漫画、雪子：キャラクター原案/KADOKAWA）は、趣味に全力な大人たちが「利害の一致」で結婚したら、思っていた以上に快適で楽しい毎日が待っていたという始まりから、少しずつ関係が変わっていく男女を描いた作品だ。会社では有能な社員、プライベートでは同人活動やアイドルオタクという咲月と滝本。互いの秘