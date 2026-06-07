フィギュアスケートのアイスダンスで活躍する紀平梨花（早大）が、他競技の第一線で活躍したアスリートと親交を深めた。西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを組む紀平は、６月上旬に拠点のカナダ・モントリオールから日本に帰国。帰国後は同じ事務所に所属する卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さんと、車いすテニス界のレジェンドとして知られる国枝慎吾さんと食事する機会に恵まれた。７日には自身のイ