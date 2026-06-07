【モデルプレス＝2026/06/07】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が6月6日、自身のInstagramを更新。様々な場所に訪れた際のプライベートショットを公開した。【写真】29歳美人アナ「どこ歩いてても映える」ミニ丈で美脚輝く◆沖田愛加アナ、ミニ丈ボトムスで美脚輝く沖田アナは「最近のいろんなこともの」とコメントし、複数の写真を投稿。海や山の風景、食べたもの、自身のファッションなど、様々な場所での写真を披露した