あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「スモークハラスメント」の略語は？「スモークハラスメント」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ4文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「スモハラ」でした！スモハラは、スモークハラスメントの略で、喫煙者が非喫煙者に対してタバ