◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（７日・横浜）ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が、６回２失点で降板した。０―０の３回、２死で５月１２日にソフトバンクからＤｅＮＡにトレードで移籍した先発・尾形に三塁への内野安打を許した。続く蝦名に四球を与えると２死一、二塁から牧に左中間へ２点二塁打を運ばれて失点。追加点は与えなかったが、試合の主導権を握られる展開となった。１