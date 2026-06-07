大相撲で昨年九州場所後に大関昇進を果たした安青錦（安治川）の「大関昇進披露宴」が７日に都内で行われ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）ら約１１００人が出席した。安青錦は「今までは部屋とずっと一緒にやってたパーティーだったが、完全に安青錦昇進パーティーという感じは初めて。いつもより緊張している。たくさんの人に来ていただいて、とてもうれしい。これからもっと土俵の上で恩返しできたら」と感慨深げ