◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）オリックス・吉田輝星投手が、６球で火消しに成功した。２点ビハインドの４回、２番手・片山が２死一、二塁のピンチを招いたところでマウンドへ。小園に初球を右前へ運ばれ、満塁とされた。それでも、４番・坂倉をストレート２球で追い込むと、カウント２―２から最後はチェンジアップで空振り三振。２５年３月に受けた右肘内側側副じん帯再建術