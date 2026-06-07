安田記念・Ｇ１（７日、東京・芝１６００メートル）は、武豊騎手が騎乗した８番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が勝利。この結果を受けて、現役時代に２００４年のツルマルボーイ、２００７年のダイワメジャーで安田記念２勝を挙げるなど中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が７日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。８番人気で見事復活?を遂げ