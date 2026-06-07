朝一番に聞くのは、「私」をディスる夫の声とズレた要求をする義母の声。10年間、夫のモラハラと義母の介護、さらに子育てに追われてきた。離婚したい思いを抱えていた時、夫から差しだされたのは離婚届。まさか夫が不倫？『離婚まで100日のプリン42歳シンママは今度こそ幸せになりたい14〜17』（きなこす著、KADOKAWA、2026年4月〜6月）は、様々な離婚劇を鋭く掘り下げた大人気シリーズ『離婚まで100日のプリン』の最新作で