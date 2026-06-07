◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（７日・バンテリンドーム）中日が、１点ビハインドの８回に同点に追いついた。代打・鵜飼が、この回から登板した佐藤隼の１５１キロ直球を捉えて左翼線へ。二塁に向かう際に、転倒するハプニングがありながらも、二塁打でチャンスメイク。代打・石伊が、犠打を決めて１死三塁とすると、ベンチは三走の鵜飼に代走・田中を送った。一打同点のチャンスで、１番・岡林の右犠飛で追い