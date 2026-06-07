松重豊の代名詞といえば、2012年から放送が始まった大ヒットシリーズドラマ『孤独のグルメ』（テレビ東京系）だが、その一方で大の音楽好きとしても知られる。音楽の虫となり、世界中の音楽に対して常にアンテナをはっているという。『孤独のグルメ』の世界的人気、さらに世界的スターBTSとの交流なども後押ししながら、日本国内にとどまらず、世界の中で考えるエンタメ観がある。2026年4月16日、日本外国特派員協会の記者会