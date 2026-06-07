暮らしのさまざまなシーンで毎日のようにお世話になっているジップバッグ。使用する中で感じていた小さなストレスを完全に払拭してくれる画期的なアイテムを、最近DAISO（ダイソー）で見つけました。その名も「イージーロック」。新感覚の閉め心地でクセになるジップバッグなんです。◆何度も開け閉めしたくなる！ 新感覚の「イージーロック」DAISOのギフトバッグコーナーにあるイージーロックのジップバッグは、グレーがかっ