◆競泳▽日本選手権最終日（７日、東京アクアティクスセンター）女子５０メートル自由形Ｂ決勝（９〜１６位決定戦）が行われ、池江璃花子（横浜ゴム）が２５秒６３と１着でゴールし、全体９位となった。自身の持つ日本記録（２４秒２１）からは大きく遅れ、「話にならない」と小さな声で振り返った。今大会は５０メートルバタフライで６連覇を達成するも、１冠にとどまった。８月にはパンパシフィック選手権（米アーバイン