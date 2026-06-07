俳優の本木雅弘（60）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻でエッセイストの内田也哉子さん（50）の“鋭さ”について語った。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から、也哉子さんに行った事前アンケートで、「料理を作ったときに、声のトーンとかでおいしいかまずいか分かる」とつづられていたと振られ、本木は「もうなんか、嫌な男増し増しですよね」と苦笑した。加藤が「バレてますよって話です