第76回安田記念芝1600メートル（2026年6月7日東京競馬場）スピードとパワーのハイブリッドコース東京芝1600メートルでマイルの覇を競う「安田記念」は武豊騎乗のシックスペンスが勝ち切った。中央と地方で通算4464勝の元ジョッキーの安藤勝己氏（66）がレース後、自身のX（旧ツイッター）を更新。シックスペンスのレースぶりについて「アドマイヤズーム回避でユタカちゃんを迎えられた時点でツキがあったし、初ブリンカ