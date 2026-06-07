NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。同疾患の症状について近況を報告しました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「ピクピクが出るとALSが何らかの進行をしているのですよ〜今回は舌の動きに影響しているようです」症状の進行を報告【ニャンちゅう】津久井さんは現在、気圧差の影響