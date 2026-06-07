お笑い芸人・東野幸治がMCを務めるカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜後1：59）が7日に放送され、ベテラン芸人の退場劇でスタジオがピリつく場面があった。【動画】ほんこん「あほんだら！」と退場→凍りつくスタジオの様子今回は「ドッキリに愛された男たちSP」と題し、令和の“ドッキリスター”として、みなみかわ、お見送り芸人しんいち、きしたかの、ちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん）がゲストで登場