女優の菊川怜（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。大学時代のサークルを明かした。「先日、プロテニスプレイヤーの丸山愛以さんと、テニスをご一緒させていただきました」とプロテニスプレーヤーの丸山愛以とのツーショットを公開した。「なんとも貴重で嬉しい機会をいただけて感謝です！」と感激。「私、大学時代にトマトというテニスサークルに所属していました」と東大在学中に所属していたサークルを明かした。