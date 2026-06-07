フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日の向上ゲスト芸人はラパルフェの都留拓也、尾身智志。芸人仲間たちから「コンビ仲が悪い」と指摘された。春とヒコーキ・土岡哲朗は「コンビの間でギャラで揉めてて。ギャラの配分が７対３なんです」と告白。７割のギャラをもらっているとされた都留は「そうです。２人で一緒に出たときに。きょうは５対５なんですけど。賞金が