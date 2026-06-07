元お笑いコンビ「尼神インター」で、現在はフリー芸人として活動している誠子さんがインスタグラムを更新。最新ショットを披露している。【写真】「なんか、色気あるなぁ」「また可愛くなったね」誠子さんの最新ショット誠子さんは「神戸の北野が大好きです」とコメントし、神戸・北野でのオフショットを公開。写真での誠子さんは、薄いブルーカラーのトップスに黒のパンツを合わせたシンプルな服装に。誠子さんの自然体な雰囲気が