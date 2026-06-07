更なる高みを目指したモトクロッサーカワサキモータースジャパンは、2026年6月3日にフラッグシップモデルとなる新型「KX450F」と「KX450FX」（公道走行不可）を同年秋頃に発売すると発表しました。約20年にわたり熟成を重ねてきたカワサキのフラッグシップモトクロッサー「KX450」シリーズが、エンジンと車体の両面で大幅な改良が施され、新たに登場します。【画像】各部のアップデートで性能向上！ カワサキ「KX450F／KX450FX