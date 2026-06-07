＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6889ヤード・パー72＞午前と午後で風が強弱を繰り返す難コンディションの中でも、畑岡奈紗は「大きく崩れることなくできている」と3日間の戦いを振り返り、首位と2打差で迎える最終日へ静かに視線を向けた。【連続写真】畑岡はまるで“サスペンション”強さの秘密は足にあったこの日はパーオン率56％にとどまったものの、ショートゲームがスコアを支えた。「ア