＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの最終ラウンドが終了した。トータル8アンダー・首位に並んだ岩田寛、片岡尚之、コー・タイチ（香港）がプレーオフ（18番パー4）に臨み、岩田に軍配が上がった。【写真】BMWの高級SUVもゲット！決着は1ホール目。岩田はティショットでフェアウェイ左を捉えると、2打目を手前2