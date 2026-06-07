＜ヨネックスレディス最終日◇7日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞プロ2年目の吉田鈴が、トータル8アンダーでフィニッシュし待望のツアー初優勝を挙げた。3打差の首位から出ると、そのまま逃げ切り。通算4勝の姉・優利に続く勝利で、ツアー史上4組目の姉妹優勝を成し遂げた。【写真】透明感あふれる吉田鈴グリーン上の一コマ最終日は、6番パー5でボギーが先に来る展開だった。それでもすぐさま7