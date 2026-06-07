東南アジア・ラオスの洞窟で2週間以上にわたり閉じ込められていた、住民2人の捜索が打ち切りとなりました。【映像】救助の瞬間（複数カット）ラオス中部にある洞窟では、先月20日に金の採掘をしようと中に入った地元住民7人が豪雨による増水の影響で洞窟から出られなくなりました。およそ10日後に洞窟の入り口から260メートルほどの場所にいた5人は救出されましたが、残る2人はさらに奥にいるとみられ行方や安否が確認できな