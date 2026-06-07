タレント若槻千夏（41）指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。若槻がTBS系「ラヴィット!」で共演した≠ME（ノットイコールミー）のメンバー、櫻井もも（22）の魅力について語った。若槻は「『ラヴィット！』見た？」と自身が出演した放送を見たか聞くと、指原は「見てないですけど、ももきゅん（櫻井もも）が出てるのは知ってる」と自身がプロデュースする≠MEのメンバー、櫻井が出演