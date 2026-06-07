国内に1600万人はいるとされる「肥満症」をめぐり、新たな取り組みが始まりました。【映像】「肥満症」診察の様子（複数カット）「肥満症」に当てはまるのは、高血圧といった健康障害などの問題を抱え、BMIが25以上の人です。身長160センチで体重64キロだと、BMIは25となります。がんや脳卒中などにもつながりますが、患者が1600万人いるとされる中、医療機関にかかっているのは2.5％です。そんな中、東京都日の出町が新た