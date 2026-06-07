「ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）ソフトバンク先発の徐若熙が六回、打球が左ふくらはぎ付近を直撃するアクシデントがあった。１死三塁でＤｅＮＡ・宮崎の投手強襲の打球が、踏み出した左ふくらはぎ上部付近に当たった。徐はその場に両手を着いて痛みをこらえた。トレーナーらが駆けつけ、治療を受けるためにベンチ裏へ下がった。治療後、再びグラウンドに姿を見せると、場内から拍手。投球練習後に１死