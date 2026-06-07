女優の高畑淳子（71）と三田佳子（84）が7日、都内で映画「お終活3幸春！人生メモリーズ」（監督香月秀之）の大ヒット御礼舞台あいさつを行った。熟年夫婦が直面する家族の絆と新たな試練を描いたヒューマンコメディー。「お終活熟春！人生、百年時代の過ごし方」「お終活再春！人生ラプソディ」に続くシリーズ第3弾となる。2人は初共演。主演の高畑は「三田佳子さんというと、女優の中の“トップオブザ女優”。憧れの