社会学者の古市憲寿氏は、7日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。高市早苗首相肝いりの飲食料品に限った2年間の消費税減税をめぐり、レジシステム改修の観点から、当初いわれたゼロではなく「1％案」が浮上していることなどについて、スタジオゲストと議論を交わした。ビートたけしとともに進行役を務めるエッセイストでタレント阿川佐和子に、消費税減税をめぐる議論の現在地について見解