ドジャースは６日（日本時間７日）、本拠地にエンゼルスを迎えたフリーウエーシリーズ第２戦に９―２で完勝。今季の対戦成績を５勝０敗とし、圧倒的な力の差を見せつけた。初回の攻防がすべてだった。先攻のエンゼルスに１点を先取されたが、直後の攻撃で１番打者の大谷翔平投手（３１）から実に６連打で４点を挙げて逆転。７番のコールこそ空振り三振に倒れたものの、８番のラッシングが四球を選んで満塁とすると、相手先発の