【モデルプレス＝2026/06/07】YouTuberのてんちむが6月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】電撃婚の32歳美女「デカい赤ちゃん（37歳）」“元青汁王子”夫のプラベショット◆てんちむ、グランピングでの夫の様子公開てんちむは「うちの夫、グランピング好きすぎてまじで毎週末、家族総出でグランピング行ってる 今週もグランピング」