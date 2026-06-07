モデルで俳優の長谷川京子さん（47）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショートパンツコーデを披露した。「同系色でまとめるコーディネートが好き」長谷川さんは、「真夏のような暑さが続くここ数日だけど。お洒落はしたいから」といい、茶系色のシャツとショートパンツを合わせたコーデや振り返る姿を投稿した。「変わらず同系色でまとめるコーディネートが好きです」と語っていた。インスタグ