モデル・Ｎｉｋｉ（２９）が、旅先でのショットをシェアした。Ｎｉｋｉは７日までに自身のインスタグラムを更新。「素敵なホテルだったなぁ。ほんとーに。絵の中にいるような国でした」とつづると、グレーのニットにミニスカート、黒タイツをあわせたコーデでスイスを堪能する様子をシェア。スイスの街並みとともに自身の他撮りショットを複数枚アップした。この投稿にファンからは「にきちゃんも絵本から飛び出してきたよう