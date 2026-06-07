◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が「バースデー打」を放った。２点リードの４回２死一、二塁で迎えた第３打席。同学年のオリックス・吉田の初球を右前へはじき返した。小園はこの日が２６歳の誕生日。得点にはつながらなかったが、節目の一日に４試合連続安打をマークした。初回第１打席では、スタンドからバースデーソングの演奏で祝福されていた。