ほのかに甘くて、みずみずしい食感の「ヤングコーン」は、今が旬。今回は食べ方に迷ったとき、参考になるレシピのラインアップをお届けします。 ▼グリルしておいしさアップ！ 皮つきのまま焼いたヤングコーンは、ホッペが落ちるおいしさ。塩やオリーブオイルをサッとかけるだけで、あっと言う間にごちそうのできあがり！ ▼400人絶賛！5分で完成レシピ 忙しいときに便利な人気メニュー。溶かしたバター＆醤油が絡んだヤングコ