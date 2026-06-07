◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、片岡尚之（ＡＣＮ）は２位と１打差の単独首位で出て３バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７２で通算８アンダー。岩田寛、タイチ・コー（香港）とのプレーオフ１ホール目でバーディーを奪った岩田に敗れ、昨年の日本オープンに続くメジャーＶは逃した。