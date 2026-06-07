8日のボートレースとこなめ「BTS名古屋開設20周年記念第34回4Kソリューションカップ」4日目準優勝戦11Rで、インの平川香織（25＝埼玉）がコンマプラス01のフライングで返還欠場となり賞典除外。発売額2517万3400円の85.7％に当たる2156万7900円が返還された。予選トップ通過で1着なら8日の最終日12R優勝戦で1号艇だった平川は先日、出場選手が発表されたプレミアムG1レディースチャンピオン（8月6〜11日、徳山）終了後の8月12